The Matrix 4'den Bir Sürpriz Daha - Son Dakika

Son yılların en çok beklenen projelerinin başında şüphesiz The Matrix 4 geliyor. Her detayı sır gibi saklanan The Matrix 4 ile ilgili sinema severleri heyecanlandıran bir haber daha gün yüzüne çıktı.

The Matrix 4'e orijinal oyuncu kadrosunun dahil edilmesi filmin fanlarını oldukça heyecanlandıran bir gelişme olmuştu. The Matrix Reloaded filminde Ajan Johnson karakterine hayat veren Daniel Bernhardt, The Matrix Reloaded'ın Ajanı Johnson olarak geri dönecek.

Daniel Bernhardt'ın Ajan Johnson'ı The Matrix Reloaded'da ciddi bir izlenim bırakmıştı ve Neo, Morpheus ve The Keymaker'ı öldürmekle görevli seçkin ajanlardan biriydi. Yeni The Matrix 4'te gizemli hikayeyi nasıl etkilediğini görmek ilginç olacak.