Son Dakika Haberleri: "The Network" belgeselinin ilk gösterimi
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"The Network" belgeselinin ilk gösterimi

29 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World tarafından hazırlanarak Brüksel'de ilk gösterimi gerçekleştirilen ve FETÖ'nün sinsi ağını ortaya koyan "The Network" belgeseline ilişkin, "The Network belgeseli, bu sinsi terör örgütünün yurt dışında da çeşitli maskelerle gizlilik...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT World tarafından hazırlanarak Brüksel'de ilk gösterimi gerçekleştirilen ve FETÖ'nün sinsi ağını ortaya koyan "The Network" belgeseline ilişkin, "The Network belgeseli, bu sinsi terör örgütünün yurt dışında da çeşitli maskelerle gizlilik içinde kurduğu örgütlenmesini deşifre ederek, FETÖ'nün uluslararası camia için oluşturduğu tehditlere dikkat çekiyor." ifadesini kullandı.
Altun, The Network adlı belgesele ilişkin sosyal medya hesabından, "FETÖ'nün karanlık ve kanlı yüzünü tüm dünyaya anlatmaya devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.
Faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdit oluşturan FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatan The Network belgeselinin sırasıyla Fransa, İngiltere, Kuzey Makedonya, Almanya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kazakistan, ABD, Güney Afrika, Kırgızistan, İtalya ve Kosova'da gösterileceğini bildiren Altun, "The Network belgeseli, bu sinsi terör örgütünün yurt dışında da çeşitli maskelerle gizlilik içinde kurduğu örgütlenmesini deşifre ederek, FETÖ'nün uluslararası camia için oluşturduğu tehditlere dikkat çekiyor." bilgisini verdi.
Altun'un paylaşımında belgeselin fragmanı da yer aldı.
Belgesel, 8 Temmuz'da Paris ve Londra, 9 Temmuz'da Üsküp, 10 Temmuz'da Berlin, Saraybosna ve Tiran, 11 Temmuz'da İşkodra, Nur Sultan ve New York, 12 Temmuz'da Johannesburg, 13 Temmuz'da Bişkek, 14 Temmuz'da Roma ve Priştine, 15 Temmuz'da Milano'da gösterilecek.
Belgeselin New York'taki ikinci gösteriminin 14 Temmuz'da yapılması planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:17 Kaynak: AA
Fahrettin Altun, Brüksel, Politika
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