New York kentinde 14 yıl sonra yeniden basımına başlanan 'The New York Sun' gazetesinin lansmanı yapıldı. 2002-2008 yılları arasında günlük olarak yayınlan gazetenin yeniden basılacağının duyurulduğu Carnegie Hall'daki etkinliğe New York Belediye Başkanı Eric Adams da katıldı.