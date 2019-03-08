The Night' İçin Hollywood'a Gidiyor
1 saat önce
ALMANYA'nın Duisburg kentinde doğup büyüyen, şimdiye kadar bir çok uluslararası defile ile Almanya'da çok sayıda dizi ve filmlerde rol alan oyuncu ve manken Can Arduç, Hollywood'a transfer oluyor.
ALMANYA'nın Duisburg kentinde doğup büyüyen, şimdiye kadar bir çok uluslararası defile ile Almanya
'da çok sayıda dizi ve filmlerde rol alan oyuncu ve manken Can Arduç, Hollywood
'a transfer oluyor. Ekim ayında çekimleri başlayacak 'The Night' filminde ünlü oyuncular Bobby Emprechtinger, Eric Roberts
ve Vincent de Paul ile aynı seti paylaşacak olan Arduç
"Heyecanını şimdiden yaşıyorum. Çok iyi bir tecrübe olacak. Çok şey öğreneceğimi biliyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:45
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