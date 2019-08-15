The One And Only Ivan Filmi

Katherine Applegate'in aynı adlı kitabından sinema
ya uyarlanan film
in yönetmenliğini Thea Sharrock üstlenirken senaryosunu ise Mike White
kaleme almış. Filmin orijinal seslendirmelerinde Angelina Jolie
, Sam Rockwell
, Helen Mirren
, Danny DeVito gibi ünlü oyuncular görev alıyorlar. Yönetmen:
Thea SharrockSenaryo:
Katherine Applegate, Mike WhiteOyuncular:
Eleanor Matsuura , Ariana Greenblatt, Ramon Rodriguez, Owain Arthur, Betsy Graver, Jacqueline Ramnarine, Ben Bishop, Davina Sitaram, Max Dowler, Chloe Stannage, Dean Phillippi Sr.Filmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
The One and Only
IvanYapımcı Firma:
Walt Disney PicturesYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
14.08.2020The One and Only Ivan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.