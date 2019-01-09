The One Awards'den Carrefoursa'ya "Yılın İtibarlısı" Ödülü

CarrefourSA, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" çerçevesinde Süpermarket Kategorisi'nde "Yılın İtibarlısı" ödülü aldı.

CarrefourSA, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" çerçevesinde Süpermarket Kategorisi'nde "Yılın İtibarlısı" ödülü aldı.



Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'dan yapılan açıklamaya göre, İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Erzurum, İzmir, Balıkesir, Adana, Samsun, Kayseri, Trabzon, Gaziantep ve Malatya illerinden bin 200 kişi ile görüşülerek 50'den fazla kategori üzerinden değerlendirme yapıldı.



Araştırma modeli "Genel Başarı" ve "Yıl Performansı" olarak iki aşamadan oluştu.





Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Öner Çelebi, CarrefourSA olarak Türkiye'nin 53 ilindeki 601 marketle her gün 500 binden fazla müşteriye ürün ve hizmet sunduklarını belirtti.



Çelebi, "Her fırsatta müşterilerinin taleplerini dinleyen ve bu doğrultuda da gerçekleştirdiği faaliyetlerinin odağına müşterilerini alan öncü bir marka olarak böyle bir ödüle layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizi bol çeşitli, kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünlerle buluşturarak tasarruflu bir alışveriş imkanı sağlama vizyonumuz doğrultusunda sahip olduğumuz sürdürülebilir güveni daha da artırmak için ürün yelpazemize ve marketlerimize yatırım yapıp hizmet anlayışımızı geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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