Son Dakika Haberleri: The One Awards'den Carrefoursa'ya "Yılın İtibarlısı" Ödülü

The One Awards'den Carrefoursa'ya "Yılın İtibarlısı" Ödülü

26 dakika önce

Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" kapsamında Süpermarket Kategorisi'nde "Yılın İtibarlısı" ödülüne layık görüldü.

The One Awards'den Carrefoursa'ya
Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası CarrefourSA, "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" kapsamında Süpermarket Kategorisi'nde "Yılın İtibarlısı" ödülüne layık görüldü.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri" çerçevesinde Süpermarket Kategorisi'nde "Yılın İtibarlısı" ödülü aldı.

"Sahip olduğumuz güveni daha da artırmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan CarrefourSA CRM ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Öner Çelebi, "CarrefourSA olarak Türkiye'nin 53 ilindeki 601 marketimizle her gün 500 binden fazla müşterimize ürün ve hizmet sunuyoruz. Her fırsatta müşterilerinin taleplerini dinleyen ve bu doğrultuda da gerçekleştirdiği faaliyetlerinin odağına müşterilerini alan öncü bir marka olarak böyle bir ödüle layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizi bol çeşitli, kaliteli ve en uygun fiyatlı ürünlerle buluşturarak tasarruflu bir alışveriş imkanı sağlama vizyonumuz doğrultusunda sahip olduğumuz sürdürülebilir güveni daha da artırmak için ürün yelpazemize ve marketlerimize yatırım yapıp hizmet anlayışımızı geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ödüller, genel başarı ve yıl performansı değerlendirilerek sahiplerini buldu

İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa, Erzurum, İzmir, Balıkesir, Adana, Samsun, Kayseri, Trabzon, Gaziantep ve Malatya illerinden bin 200 kişi ile görüşülerek 50'den fazla kategori üzerinden değerlendirme yapıldı. Araştırma modeli Genel Başarı ve Yıl Performansı olarak iki aşamadan oluştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:09 Kaynak: İHA

Carrefour, Sabancı Holding, Türkiye, Ekonomi
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