Son Dakika Haberleri: The Opera Locos ile Maria Pages, CRR'de sahne alacak
Son Dakika Güncel The Opera Locos ile Maria Pages, CRR'de sahne alacak - Son Dakika

The Opera Locos ile Maria Pages, CRR'de sahne alacak

6 saat önce

Çok bilinen opera hitlerini rock ve pop düzenlemelerle seslendiren 5 sıra dışı şarkıcıdan oluşan The Opera Locos, Türkiye'deki ilk konserini verecek.

The Opera Locos ile Maria Pages, CRR'de sahne alacak, System.String[]

Çok bilinen opera hitlerini rock ve pop düzenlemelerle seslendiren 5 sıra dışı şarkıcıdan oluşan The Opera Locos, Türkiye'deki ilk konserini verecek.

İspanya'da Max Award 2019'da "En İyi Müzikal Gösteri" seçilen topluluk, yarın Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Operayı her yaştan ve kesimden izleyiciye tanıtmak ve sevdirmek amacıyla tasarlanan yapım, New York, Roma, Milan, Londra ve Paris gibi şehirlerde 3 milyondan fazla kişiye ulaştı.

Konserde tenor Javier Agullo, soprano Maria Rey-Joly, mezzo-soprano Mayca Teba, bariton Enrique Sanchez ve kontrtenor Juan Carlos Coronel sahne alacak.

Maria Pages, 30 Kasım'da CRR'de

Flamenkonun çağdaş bir dans olarak yükselişinde öncü rol oynayan ve tüm dünyada "sonsuz kollu dansçı" olarak ünlenen Maria Pages, 30 Kasım'da CRR Konser Salonu'na konuk olacak.

"Zamana Övgü" isimli gösterisiyle İstanbullu sanatseverlerin karşısına çıkacak olan sanatçı, 1990'da kurduğu dans topluluğuyla flamenko geleneğini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Endülüs Madalyası'ndan Ulusal Dans Ödülü'ne birçok prestijli ödülün sahibi olan Pages, yenilikçi koreografileriyle kültürel algı farklarını yenmeyi hedefliyor.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı
3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı Türkiye'den NATO'nun Baltık planına bloke: Türkiye'nin talepleri karşılanana kadar geri adım atılmayacak Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'ın İHA iddiasına cevap: Sizden almadık, kendimiz ürettik

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:59:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: The Opera Locos ile Maria Pages, CRR'de sahne alacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]