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The Opera Locos İstanbul'a geliyor

6 saat önce

İspanya'da Max Award 2019'da "En İyi Müzikal Gösteri" seçilen topluluk, yarın Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

The Opera Locos İstanbul'a geliyor, System.String[]

İspanya'da Max Award 2019'da "En İyi Müzikal Gösteri" seçilen topluluk, yarın Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.


Operayı her yaştan ve kesimden izleyiciye tanıtmak ve sevdirmek amacıyla tasarlanan yapım, New York, Roma, Milan, Londra ve Paris gibi şehirlerde 3 milyondan fazla kişiye ulaştı.


Konserde tenor Javier Agullo, soprano Maria Rey-Joly, mezzo-soprano Mayca Teba, bariton Enrique Sanchez ve kontrtenor Juan Carlos Coronel sahne alacak.


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İspanya, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:34 
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