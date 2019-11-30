Son Dakika Haberleri: The Orient Face Eğitim ve Kültür Derneği 1. yıl resepsiyonu
Son Dakika Güncel The Orient Face Eğitim ve Kültür Derneği 1. yıl resepsiyonu - Son Dakika

The Orient Face Eğitim ve Kültür Derneği 1. yıl resepsiyonu

6 saat önce

Suriyeli öğrencilerin sosyal hayata adapte olmalarını ve meslek edinmelerini amaçlayan The Orient Face Eğitim ve Kültür Derneğinin kuruluşunun birinci yılı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

The Orient Face Eğitim ve Kültür Derneği 1. yıl resepsiyonu, System.String[]

Suriyeli öğrencilerin sosyal hayata adapte olmalarını ve meslek edinmelerini amaçlayan The Orient Face Eğitim ve Kültür Derneğinin kuruluşunun birinci yılı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Fatih'te bir otelde düzenlenen etkinlik, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Resepsiyonda konuşan dernek başkanı Başak Koç, kuruluş amaçlarının Suriyeli mültecilere iş ve eğitim olanağı sağlamak olduğunu söyledi.

Koç, bu doğrultuda Suriyeli öğrencileri, Halk Eğitim Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol kapsamında meslek edindirme kurslarına aldıklarını kaydetti.

Koç, Küçükçekmece ve Fatih'teki şubelerde Türk ve Suriyeli eğitmenlerle hizmet verdiklerini belirterek, Türk yetkililerin kendilerine her konuda yardımcı olduklarını ifade etti.

Programın sonunda meslek edindirme kurslarından mezun olmaya hak kazanan 300 öğrenciye de diplomaları verildi.

Kuran-ı Kerim, Resepsiyon, Orient, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:22 Kaynak: AA
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