"The Orville" 2. Sezonuyla 22 Şubat'ta FX Kanalı'nda

Macera ve gizem dolu bir keşif yolculuğuna romantik anların da dahil olacağı yeni sezonda gemi mürettebatı, yeni medeniyetlerle tanışırken eski düşmanlarından da kaçamıyor.

Günümüzden 400 yıl sonra seyreden The U.S.S. Orville uzay gemisinin yolculuğunu konu alan "The Orville", insan ve uzaylılardan oluşan mürettebatıyla yıldızlar ve gezegenler arasında keşfe çıkıyor. Gemi ışık hızında ilerlerken bile geminin mürettebatı günlük hayatın sıradan sorunlarıyla uğraşmaktan kurtulamıyor.

Dizinin ikinci sezonunda ekip, daha önce hiç görülmemiş uzaylılarla tanışıyor, eski düşmanları The Krill ile tekrardan karşılaşıyor, yeni bir medeniyetle ilk teması kurarken Moclus gezegenini de yeniden ziyaret ediyor. Geminin kaptanı Ed Mercer'ın gemiye ikinci kaptan olarak atanan yeni boşandığı karısı Kelly ile ilişkisindeki yeni gelişmeler ise macera ve gizem dolu bir sezona romantizm katıyor.

Ed Mercer karakterine hayat veren ve dizinin hem yazarı hem de yaratıcısı olan Emmy ödüllü Seth MacFarlane'in yanı sıra Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon, Halston Sage, J. Lee, Marck Jackson, Chad L. Coleman'ın yer aldığı dizi kadrosuna yeni sezonda Jessica Szohrda katılıyor. Bol bol kahkaha vaat eden dizi "The Orville", ikinci sezonuyla 22 Şubat Cuma günü 21.30'da FX kanalında izleyicilerle buluşuyor.