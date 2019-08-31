The Photograph Filmi

The Photograph, geçmişte ve günümüzde iç içe geçen aşk hikayelerini konu ediyor. Stella Meghie’nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Issa Rae, Lakeith Stanfield, Chelsea Peretti, Kelvin Harrison Jr., Chanté Adams gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Stella Meghie
Senaryo: Stella Meghie
Oyuncular: Issa Rae, Chelsea Peretti, Lakeith Stanfield, Lil Rel Howery, Courtney B. Vance, Teyonah Parris, Kingsley Ben-Adir, Kelvin Harrison Jr., Rob Morgan, Y'lan Noel, Jasmine Cephas Jones, Wakeema Hollis, Kenneth Kynt Bryan , Ken Holmes , Chanté Adams, Christopher Cassarino, Jamaal Burcher, Maxwell Whittington-Cooper, Roy Jackson, Toney Chapman Steele, Phoenix Noelle, Rylee Gabrielle King, Tonya Maldonado
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Photograph
Yapımcı Firma: Will Packer Productions
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 10.04.2020
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