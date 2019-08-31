Son Dakika Haberleri: The Photograph Filmi
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The Photograph Filmi

4 saat önce

The Photograph filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Photograph filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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The Photograph, geçmişte ve günümüzde iç içe geçen aşk hikayelerini konu ediyor. Stella Meghie’nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Issa Rae, Lakeith Stanfield, Chelsea Peretti, Kelvin Harrison Jr., Chanté Adams gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Stella Meghie

Senaryo: Stella Meghie

Oyuncular: Issa Rae, Chelsea Peretti, Lakeith Stanfield, Lil Rel Howery, Courtney B. Vance, Teyonah Parris, Kingsley Ben-Adir, Kelvin Harrison Jr., Rob Morgan, Y'lan Noel, Jasmine Cephas Jones, Wakeema Hollis, Kenneth Kynt Bryan , Ken Holmes , Chanté Adams, Christopher Cassarino, Jamaal Burcher, Maxwell Whittington-Cooper, Roy Jackson, Toney Chapman Steele, Phoenix Noelle, Rylee Gabrielle King, Tonya Maldonado

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Photograph

Yapımcı Firma: Will Packer Productions

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 10.04.2020


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Chelsea, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com
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