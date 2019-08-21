The Potters Deepdale'de Doğuyor
1 saat önce
Stoke City, Deepdale'deki Preston North End ile bu geceki Şampiyonanın karşılaşmasından önce Deepdale'de ortaya çıktı.
Stoke City, Deepdale'deki Preston North End ile bu geceki Şampiyonanın karşılaşmasından önce Deepdale'de ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14
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