Son Dakika Haberleri: The Professor And The Madman Filmi

The Professor And The Madman Filmi

1 saat önce

The Professor and the Madman filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Professor and the Madman filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Ünlü Oxford İngilizce Sözlüğü'nün ortaya çıkışının gerçek hikayesini konu edinen filmde Profesör James Murray, gerçekleştirmek istediği proje için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır. Onun amacı, Oxford İngilizce Sözlüğü'nün on bin kelimelik ilk baskısını hayata geçirmektir. Çalışmalarını sürdürdüğü sırada Murray’in eline akıl hastanesinden büyük bir çalışma geçer. Çok tehlikeli hastaların konulduğu bir akıl hastanesinde yatmakta olan Dr. W.C. Minor, profesöre 10,000 kelimelik bir çalışma gönderir. Minor’un gönderdiği bu liste ikilinin yollarının kesişmesine neden olur.

Simon Winchester’ın kitabından esinlenilen biyografik yapımın yönetmen koltuğunda Farhad Safinia oturuyor. Senaryosunu yönetmen ile John Boorman ve Todd Komarnicki’nin birlikte kaleme aldığı filmin başrolünü Mel Gibson üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Natalie Dormer, Sean Penn, Ioan Gruffudd, Jennifer Ehle, Jeremy Irvine gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Farhad Safinia
Senaryo: Farhad Safinia, John Boorman, Todd Komarnicki, Simon Winchester
Oyuncular: Natalie Dormer, Mel Gibson, Sean Penn, Jennifer Ehle, Ioan Gruffudd, Jeremy Irvine, Aidan McArdle, Adam Fergus , Kieran O'Reilly, Brendan Patricks, Bryan Murray, Brian Fortune, David Crowley, Sean Duggan, Malcolm Freeman, Christopher Maleki, Shane Gately, Bryan Quinn
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: The Professor and the Madman
Yapımcı Firma: Fastnet Films
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İrlanda
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 29.03.2019

The Professor and the Madman Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com

Yönetmen, Sinema
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