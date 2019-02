The Professor And The Madman Filmi

The Professor and the Madman Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Ünlü Oxford İngilizce Sözlüğü'nün ortaya çıkışının gerçek hikayesini konu edinen film de Profesör James Murray, gerçekleştirmek istediği proje için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır. Onun amacı, Oxford İngilizce Sözlüğü'nün on bin kelimelik ilk baskısını hayata geçirmektir. Çalışmalarını sürdürdüğü sırada Murray’in eline akıl hastanesinden büyük bir çalışma geçer. Çok tehlikeli hastaların konulduğu bir akıl hastanesinde yatmakta olan Dr. W.C. Minor, profesöre 10,000 kelimelik bir çalışma gönderir. Minor’un gönderdiği bu liste ikilinin yollarının kesişmesine neden olur.Simon Winchester’ın kitabından esinlenilen biyografik yapımın yönetmen koltuğunda Farhad Safinia oturuyor. Senaryosunu yönetmen ile John Boorman ve Todd Komarnicki’nin birlikte kaleme aldığı film in başrolünü Mel Gibson üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Natalie Dormer Sean Penn , Ioan Gruffudd, Jennifer Ehle Jeremy Irvine gibi isimler yer alıyor.Farhad SafiniaFarhad Safinia, John Boorman, Todd Komarnicki, Simon WinchesterNatalie Dormer, Mel Gibson, Sean Penn, Jennifer Ehle, Ioan Gruffudd, Jeremy Irvine, Aidan McArdle, Adam Fergus , Kieran O'Reilly, Brendan Patricks, Bryan Murray, Brian Fortune, David Crowley , Sean Duggan, Malcolm Freeman, Christopher Maleki, Shane Gately, Bryan QuinnBiyografiThe Professor and the MadmanFastnet Films2019İrlandaİngilizceCGV Mars Dağıtım29.03.2019