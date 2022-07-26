The Quarry sistem gereksinimleri neler? The Quarry kaç GB? - Son Dakika
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The Quarry sistem gereksinimleri neler? The Quarry kaç GB?

Son Güncelleme: 01.08.2022 02:56

Supermassive Games'in geliştiriciliğini üstlenip 2K Games'in yayıncılığını yaptığı ve birden fazla sona sahip olan korku oyunu The Quarry'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, The Quarry sistem gereksinimleri neler? The Quarry kaç GB? Detayları haberimizde…

Yaz kampında vakit geçiren arkadaş grubunun son gecelerinde korku dolu anlar yaşadığı, önemli seçimlere yer verilen ve birden fazla sonu olan oyun The Quarry'nin sistem gereksinimleri neler? The Quarry kaç GB? İşte detaylar…

THE QUARRY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

The Quarry'yi en düşük grafiklerde oynamak isteyen oyuncular için Intel i5-3570 veya AMD FX-8350 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GTX 780 veya AMD Radeon RX 470 ekran kartı gerektirmektedir. Yüksek grafiklerde oynamak için ise Intel i9-10900k veya AMD Ryzen 7-3800XT işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA RTX 2060 veya AMD Radeon RX 5700 ekran kartı gerektirmektedir.

THE QUARRY MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel i5-3570
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 780 veya Radeon RX 470
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

THE QUARRY ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: AMD Ryzen 7-3800XT veya Intel i9-10900K
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060 veya Radeon RX 5700
  • Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

THE QUARRY KAÇ GB?

The Quarry'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

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