The Rake's Progress, Kadıköy'de sahnelendi - Son Dakika
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The Rake's Progress, Kadıköy'de sahnelendi

07.06.2022 14:14
The Rake's Progress, Kadıköy'de sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen "The Rake's Progress" (Hovardanın Sonu) operası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen "The Rake's Progress" (Hovardanın Sonu) operası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, sahnelendiği sezonlarda büyük ilgi gören ve kapalı gişe oynayan eseri, Aytaç Manizade yönetti.

Dünyada ilk kez 1951'de oynanan, Igor Stravinsky'nin bestelediği eserin, librettosu, W.H. Auden and Chester Kallman tarafından kaleme alındı.

Eserde, Trulove'yi Kenan Dağaşan, Anne Trulove'yi Gülbin Günay, Tom Rakewell'i Caner Akın, Nick Shadow'u Işık Belen, Baba the Turk'ü Aylin Ateş, Mother Goose'u Arzu Bozkurt, Sellem'i Ahmet Baykara, Keeper of the Madhouse karakterini ise Yücel Özeke canlandırdı.

Komedi ve trajedi öğeleri içeren eser, 18. yüzyılda İngiltere'de hovardalığı iş edinmiş Tom Rakewell'in yaşadıklarını anlatıyor.

Eserde İDOB Orkestrası'nın şefliğini Alexander Walker, koro yönetimini de Paolo Villa gerçekleştirdi.

Dekor tasarımını Efter Tunç yaparken, kostüm tasarımını Ayşegül Alev, ışık tasarımını Yakup Çartık, devinim v ise Canberk Yıldız üstlendi.

Eser, 9, 10 ve 11 Haziran'da yeniden Süreyya Operası Sahnesi'nde sahnelenecek.

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Kaynak: AA

Kadıköy Belediyesi, Münir Karaloğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel The Rake's Progress, Kadıköy'de sahnelendi - Son Dakika

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