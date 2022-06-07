İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, sahnelendiği sezonlarda büyük ilgi gören ve kapalı gişe oynayan eseri, Aytaç Manizade yönetti.

Kaynak: AA

Kadıköy Belediyesi, Münir Karaloğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › The Rake's Progress, Kadıköy'de sahnelendi - Son Dakika

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