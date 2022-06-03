"The Rake's Progress" operası haziran ayı boyunca seyircilerle buluşacak - Son Dakika
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"The Rake's Progress" operası haziran ayı boyunca seyircilerle buluşacak

03.06.2022 20:03

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen "The Rake's Progress" (Hovardanın Sonu) operası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sahnelenen "The Rake's Progress" (Hovardanın Sonu) operası, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, sahnelendiği sezonlarda ilgi gören ve kapalı gişe oynayan opera, 6, 7, 9, 10 ve 11 Haziran tarihlerinde sahnelenecek.

Dünyada ilk kez 1951 yılında oynanan, Igor Stravinsky!nin bestelediği eserin, librettosu, W.H. Auden and Chester Kallman tarafından kaleme alındı.

Aytaç Manizade'nin rejisi ile sahnelenecek eser, komedi ve trajedi öğeleri içeriyor. 18. yüzyıl İngiltere'de geçen ve İngilizce olarak seslendirilen eser, hovardalığı iş edinmiş Tom Rakewell'in yaşadıklarını anlatıyor.

İDOB Orkestrası'nın şefliğini Alexander Walter'in yapacağı eserin dekor tasarımı Efter Tunç'a, kostüm tasarımı Ayşegül Alev'e, koro yönetimi Paolo Villa'ya, ışık tasarımı Yakup Çartık'a, devinim ve jest ise Canberk Yıldız'a ait.

Operanın başrollerinde, Kenan Dağaşan, Ali Haydar Taş (Trulove), Gülbin Günay, Tülay Uyar Hatip (Anne Trulove), Caner Akın, Onur Turan (Tom Rakewell), N.Işık Belen, Umut Tingür (Nick Shadow), Arzu Bozkurt, Ayçin Sürücüer (Mother Goose), Aylin Ateş, Jaklin Çarkçı (Baba the Turk), Ahmet Baykara, Çağrı Köktekin (Sellem), Sercan Gazeroğlu, Yücel Özeke (Keeper of the madhouse) dönüşümlü olarak rol alıyor.

The Rake's Progress operası haziran ayı boyunca seyircilerle buluşacak
The Rake's Progress operası haziran ayı boyunca seyircilerle buluşacak
The Rake's Progress operası haziran ayı boyunca seyircilerle buluşacak
The Rake's Progress operası haziran ayı boyunca seyircilerle buluşacak
The Rake's Progress operası haziran ayı boyunca seyircilerle buluşacak

YORUMLAR
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Haziran ayı kira artış oranı belli oldu: En fazla yüzde %39,33 oranında yapabilirler Haziran ayı kira artış oranı belli oldu: En fazla yüzde %39,33 oranında yapabilirler Kepez Belediye meclisi haziran ayı toplantısını yaptı Kepez Belediye meclisi haziran ayı toplantısını yaptı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'The Rake's Progress' operası haziran ayı boyunca seyircilerle buluşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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