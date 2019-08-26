The Report Filmi

ABD'nin büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldığı 11 Eylül saldırılarını odağına alan The Report, farklı sorgulama taktikleri uygulayan CIA ajanlarının olayın ardındaki kişiyi bulmaya çalışmasını konu ediniyor. İdealist bir araştırmacı olan Daniel J. Jones, patronu Senatör Dianne Feinstein tarafından CIA'in ilgilendiği bir konuyu araştırması üzerine görevlendirilir. Araştırması gereken konu, CIA'in 11 Eylül olaylarından sonra sorgulamak üzere tutukladığı kişilerden oluşuyordur. Jones'un bu süreçte doğruların peşinden koşması ve CIA'in yok etmeye çalıştığı kanıtları ortaya çıkarması gerekmektedir. Amerikan halkından saklanan gerçeklere ulaştığında ise şok edici olaylarla karşı karşıya kalacaktır.

Yönetmen: Scott Z. Burns

Senaryo: Scott Z. Burns

Oyuncular: Adam Driver, Corey Stoll, Evander Duck Jr., Jon Hamm, Linda Powell , Annette Bening, Sandra Landers, John Rothman, Victor Slezak, Guy Boyd, Alexander Chaplin , Joanne Tucker, Maura Tierney, Michael C. Hall, Ian Blackman, Dominic Fumusa, Joseph Siravo, Sarah Goldberg, Lucas Dixon, Fajer Kaisi, Zuhdi Boueri, Douglas Hodge, T. Ryder Smith, Carlos Gómez, Sean Dugan, Tim Blake Nelson, Pun Bandhu, Ben Mckenzie, Jake Silbermann, Ratnesh Dubey, Ted Levine

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Report

Yapımcı Firma: Topic Studios

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 119 dk.

Dağıtıcı Firma: Amazon Studios

Vizyon Tarihi: 01.01.2021



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