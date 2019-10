The Rest Coffee engellileri ağırladı

Van'da The Rest Coffee, Özel Şehrivan Özel Rehabilitasyon Merkezinde kalan zihinsel engelli bireyleri ağırladı.



The Rest Coffee olarak engellileri ağırlamaktan mutlu olduğunu ifade eden İşletme Müdürü Cihan Akbal, "Her çocuk özel ve eşsizdir. Bizim için engel, sadece ön yargılardır The Rest Coffee ailesi olarak engelli kardeşlerimizi ağırlamaktan gerçekten büyük mutluluk duyduk. Engelli kardeşlerimizi; acınacak, yardım edilecek, üzülecek veya geri planda kalacak bir kesim olarak görmüyoruz. Bilakis onlara sağlanacak istihdam durumunda en iyisini yapacaklarına da inanıyoruz. Bizler empati duygusu gelişmiş kişiler olarak, sadece bugün değil her daim kardeşlerimizin yanındayız. Sadece sosyalleşmeleri için değil, hayatlarının her anında kardeşlerimizle olmaktan onur duyuyoruz. Kardeşlerimizin sevgisine erişebildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.



Özel Şehrivan Özel Rehabilitasyon Rehberlik Öğretmeni Ali Güler ise sosyal yaşam ve toplumsal hayat becerileri modülü kapsamında; engelli bireyleri sosyal mekanlarda görünür kılma, günlük hayatın akışında var olabilme konularının önemi açısından The Rest cafede yaptığımız kahvaltı çok önemli ve değerli. Duyarlılıklarından dolayı The Rest Coffee sahipleri ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.



Merkez olarak sürekli bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirten Güler, "Daha önce de kamu kurumları, lokanta ve kafeleri ziyaret etmiştik. Bu tür etkinlikler, engelli bireylere olumlu yansıyor ve onları hayata bakış açısı değişiyor" diye konuştu. - VAN