Son Dakika Haberleri: The Rest Coffee 'Öğretmenler Günü'ne hazır
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The Rest Coffee 'Öğretmenler Günü'ne hazır

6 saat önce

Van'da yıllardır hizmet veren The Rest Coffee, '24 Kasım Öğretmenler Günü' hazırlıklarını tamamladı.

The Rest Coffee 'Öğretmenler Günü'ne hazır, System.String[]

Van'da yıllardır hizmet veren The Rest Coffee, '24 Kasım Öğretmenler Günü' hazırlıklarını tamamladı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan The Rest Coffee İşletme Müdürü Cihan Akbal, öğretmen mesleğinin kutsallığına değinerek, "Geleceğimize ışık tutan öğretmen ve öğretmen adaylarının bu özel gününü The Rest Coffee olarak kutluyoruz. Grup Elzem'in sahne alacağı gecede, illizyon gösterisi ve fix menüyle öğretmenlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bu anlamda farklı düşünüyor, farklı lezzetler sunuyoruz. Umuyoruz ki öğretmenlerimiz The Rest Coffee farkıyla unutulmaz bir gece yaşayacaktır. Bu kapsamda öğretmenlerimizin rezervasyon için 05415042858 veya 04322147378 numaralı telefonları aramaları yeterli olacaktır" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:15 Kaynak: İHA
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