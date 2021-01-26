The Ritz-Carlton Istanbul'un İş Geliştirme ve Gelirler Direktörlüğü'ne, Zeynep Adıgüzel atandı

Otelcilik sektörünün deneyimli isimlerinden Zeynep Adıgüzel, The Ritz-Carlton, Istanbul'un İş Geliştirme ve Gelirler Direktörü olarak terfi etti.

TheRitz-Carlton, Istanbul'un İş Geliştirme ve Gelirler Direktörlüğü görevine, uzun yıllar otel bünyesinde görev yapan Zeynep Adıgüzel getirildi. Adıgüzel, yeni unvanı çerçevesinde otelin tüm İş geliştirme ve gelir yönetimi alanlarından sorumlu olacak.

Kariyer yolculuğuna 2003'te The Ritz-Carlton, Istanbul'da başlayan Zeynep Adıgüzel, 2010 yılına kadar çeşitli rollerde görev aldıktan sonra Divan Istanbul'a Rezervasyon ve Gelirler Direktörü olarak transfer oldu. 2011-2017 yılları arasında ise Mövenpick Hotel Istanbul'un Gelirler ve E-ticaret Direktörlüğü görevini üstlendi. Son olarak 2018 yılından bu yana Türkiye'de bulunan Mövenpick otellerinin Gelirler Bölge Direktörlüğünü yürüten Adıgüzel, 10 yıllık aradan sonra The Ritz-Carlton, Istanbul'a Gelirler Direktörü olarak geri döndü.

İstek Vakfı Tarabya Kemal Atatürk Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Zeynep Adıgüzel, kariyeri boyunca pek çok ödüle de layık görüldü.