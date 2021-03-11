The Rosie Project Filmi - Son Dakika

Asosyal bir genetik profesörü olan Don Tillman mükemmel bir eş bulabilmek için bir anket hazırlamıştır. Araştırmaları devam ederken karşısına çıkan Rosie Jarman anketin her kuralına aykırı karakteriyle, profesörün çalışmalarını tepetaklak edecektir. Filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Jennifer Lawrence yer alıyor.
Yönetmen: Ben Taylor
Senaryo: Scott Neustadter, Michael H. Weber
Oyuncular: Ryan Reynolds, Jennifer Lawrence
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: The Rosie Project
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com
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