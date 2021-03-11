The Rosie Project Filmi - Son Dakika

Asosyal bir genetik profesörü olan Don Tillman mükemmel bir eş bulabilmek için bir anket hazırlamıştır. Araştırmaları devam ederken karşısına çıkan Rosie Jarman anketin her kuralına aykırı karakteriyle, profesörün çalışmalarını tepetaklak edecektir. Filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Jennifer Lawrence yer alıyor.

Yönetmen: Ben Taylor

Senaryo: Scott Neustadter, Michael H. Weber

Oyuncular: Ryan Reynolds, Jennifer Lawrence

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: The Rosie Project

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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