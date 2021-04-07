The Signifier: Director's Cut bu ay çıkış yapacak - Son Dakika

The Signifier: Director's Cut bu ay çıkış yapacak

The Signifier: Director\'s Cut bu ay çıkış yapacak
Son Güncelleme: 07.04.2021 10:17

Psikolojik gerilim oyunu The Signifier: Director's Cut ne zaman çıkış yapacak? The Signifier: Director's Cut çıkış tarihi ve fragmanı yayınlandı!

Yayıncı Raw Fury ve geliştirici Playmestudio, psikolojik gerilim oyunu The Signifier: Director's Cut'ın 22 Nisan'da PC ve Mac için Steam, GOG ve Humble Store üzerinden yayınlanacağını duyurdu.

THE SIGNIFER DIRECTOR'S CUT ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

The Signifier'ın genişletilmiş versiyonu olan The Signifier: Director's Cut İyileştirilmiş animasyonlar, grafikler, yeni anılar, yeni diyaloglar ve yeni sonlar içerecek. İlk olarak Ekim 2020'de PC için piyasaya sürülen Signifier'ı satın almış olan kullanıcılar, The Signifier: Director's Cut'ı ücretsiz bir güncelleme olarak alabilecek.

Oyunun asıl hikayesinde ise dünyanın en büyük teknoloji şirketinin başkan yardımcısının dairesinde ölü bulunmasının ardından eserini kullanması istendiğinde kendinizi bir entrika sarmalının içinde bulacaksınız.

PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarının da bu yıl içinde çıkması planlanıyor. The Signifier: Director's Cut'un tanıtım fragmanına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar The Signifier: Director's Cut bu ay çıkış yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: The Signifier: Director's Cut bu ay çıkış yapacak - Son Dakika
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