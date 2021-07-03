The Sims 4 Cottage Living Paketi İçin Yeni Fragman Yayınlandı - Son Dakika

10 Haziran'da sunulan The Sims 4 için Cottage Living genişlemesi hakkında neredeyse hiçbir bilgi edinememiştik. Bugün, 22 Temmuz'da bizi bekleyen yenilikler Harold adında bir lama tarafından anlatıldı. Bir önceki da karşımıza çıkan hayvanın yeni performansını sizler için aşağıya ekledik.

Harold'ın sözlerinden, genişlemenin bizi götüreceği Henford-on-Bagley (HOB) kasabasının, küçük dükkanlar gibi modern köylerin sunduğu olanaklara erişimi olan bir orman kulübesi gibi bir yaşam sunacağını öğrendik. Bunlar, 16 farklı türde konserve oluşturacağımız çeşitli ürün kaynaklarından biri olacak.

Cottage Living'in odak noktası, kendi bahçemizi kurmak, onlar için ahır oluşturabileceğimiz inek, lama, ve tavuk dahil olmak üzere çiftlik hayvanlarımızı beslemek olacak. Onlara ne kadar iyi bakarsak ve beslersek alacağımız süt ve yumurta kalitesi artacak. Bunları toprağın meyveleri ile birleştirerek lezzetli, sağlıklı ve doğal yemekler pişirebileceğiz. Bahçemizi ele geçirmek isteyen tilkilere de dikkat etmemiz gerekecek.

En güzel hayvanlarımız gibi yemekler de Finchwick Fuarı'ndaki yarışmalara katılabilecek. Bir başka yeni aktivite olan dikiş ise bizlere yapabileceğimiz 34 tasarım sunacak.

The Sims 4 için son zamanlarda birçok yenilik ve genişleme paketi gelmeye başladı. Anlaşılan o ki Electronic Arts oyunu güncellemeye uzun süre daha devam edecek. Cottage Living genişletmesini 2 Eylül'e kadar satın almaya karar verirseniz, bir cüce heykeli, dekoratif bir ağaç ve siminizin sürmesi için bir bisiklet şeklinde ek içerik alacaksınız.