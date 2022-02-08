The Sims 4'ün yeni genişleme paketi sızdırıldı - Son Dakika
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The Sims 4'ün yeni genişleme paketi sızdırıldı

08.02.2022 11:46
The Sims 4'ün yeni genişleme paketi sızdırıldı

Ek genişlemelere doymayan The Sims 4'ten yeni bir genişleme paketi sızdırıldı. The Sims 4'ün yeni DLC'si sızdırıldı ve yeni genişleme paketinin düğünlerle alakalı olduğu ortaya çıktı.

2014 yılında piyasaya sürülen The Sims 4, yeni genişleme paketleri almaya devam ediyor. Geliştirici ekip Maxis, The Sims 4'ü sürekli güncel tutmayı başardılar. The Sims 4'e gelecek yeni genişleme paketi sızdırıldı.

THE SIMS 4'ÜN YENİ DLC'Sİ SIZDIRILDI

Ocak 2022'de paylaşılan bir teaserda The Sims 4 oyuncuları için yakında bir düğün DLC'si geleceğini bildirmişti. Twitter'da Britney Lunar adlı kullanıcı aracılığıyla The Sims 4'e gelecek olan yeni DLC'nin My Wedding Stories olarak adlandırıldığı paylaşıldı. Yeni DLC ile beraber nişan yemeklerine, düğün provalarına, farklı kültür düğünlerine kadar tüm düğünü planlamalarına izin verileceği bildirildi.

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The Sims 4'ün sızdırılan yeni DLC'si My Wedding Stories, düğünleri daha detaylı hale getirmek için The Sims 4'e geliyor. Yeni DLC'nin 17 Şubat'ta piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Son Dakika Gamegar The Sims 4'ün yeni genişleme paketi sızdırıldı - Son Dakika


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