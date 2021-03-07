The Sinking City Oyunu Steam'den Kaldırıldı!

Oyun geliştiricisi ile yayınlayıcı arasında anlaşmazlık çıkması sonucu The Sinking City oyunu korsan olarak iddia edildi. Bu yüzden de Steam sürümü yayından bir kez daha kaldırıldı.

The Sinking City oyunu yayın hayatından çıkıp yeniden girmesi ile sallantılı bir şekilde devam ediyor. Oyunun geliştirici firması olan Frogwares oyunun Steam sürümünün korsan olduğunu iddia ediyor. Geliştiricinin bu iddiası ve isteği üzerine de oyun Steam mağazasından kaldırıldı. Daha önce de aynı problemden dolayı The Sinking City oyunu yayından kaldırılmıştı.

THE SINKING CITY 2. DEFA STEAM'DEN KALDIRILIYOR

Oyunun geliştirici ekibi Frogwares, oyunu yayınlayan firma Nacon'un başka bir oyunun özel sürümünü kırması ve değiştirmesi sonucu yayınladığını iddia etmişti. İddiaya göre Nacon firması Gamesplanet için özel bir sürümü kırıp Steam'e bu oyunu yayınlamış. Bu iddia üzerinde Steam duyurular kısmında oyunun korsan olduğu ve oyuncuların bu oyunu almaması gerektiği duyurulmuştu. Bu duyurunun ardından oyun Steam üzerinden 2. defa kaldırıldı.

The Sinking City, geliştirici firmanın açıklamasında "kendi çıkarlarını düşünmüşler fakat devasa dijital ayak izleri bırakmışlar" ifadeleri yer aldı.