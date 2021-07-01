The Spectrum Retreat, Epic Games Store'da Ücretsiz Oldu - Son Dakika

bu hafta The Spectrum Retreat isimli 22 TL değerindeki oyunu ücretsiz yaptı. Oyunu almak için 8 Temmuz 18.00'a kadar vaktiniz olacak. Ayrıca oyunu kütüphanenize ekleyebilmek için iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmeniz gerektiğini de belirtelim.

Epic Games Store Ücretsiz Oyun

The Spectrum Retreat Nasıl Oyun?

Oyun, İngiliz tek kişilik bir şirket olan Dan Smith Studios tarafından geliştirilen bir mantık oyunu. Geliştirici, üretime yardımcı olan ve oyunu yayınlayan Ripstone ile işbirliği yaptı. İlginç bir şekilde oyunun prototip versiyonu 2016 yılında BAFTA YGD ödülünü kazandı.

Oyunun konusu sırlarla dolu. Penrose Oteli'nde uyanıyorsunuz, geçmişinizden hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Üstelik otelin manken gibi çalışanları sizi içeride tutmak için sürekli çabalıyor. Neler olduğunu öğrenmek ve bu yerden kaçmak için çeşitli bulmacaları çözmeniz gerekecek. Oyun, otel odalarında bulunan belirli ögelerin renklerini doğru şekilde değiştirmeye odaklanıyor.

Etkileyici otel keşfetmeye başladığında hem The Penrose'un hem de oradaki kalışını çevreleyen belirsizliklerin gizemlerini açığa çıkartmaya başlayacak. Gerçeği ortaya çıkarma arzun renk kodlu bulmacalar, akıl almaz fizik zorlukları ve gerçek niyetini ortaya çıkarmanın büyüyen korkusundan oluşan bir düzenle engellenecek.

Epic Games Store Ücretsiz Oyun

The Spectrum Retreat Sistem Gereksinimleri:

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD FX 6300 @ 3.5 GHz or Intel Core i3 or higher

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 550 or Nvidia Geforce GTX 750 Ti or higher

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD FX-8350 or Intel Core i5 or higher

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 570 or Nvidia Geforce GTX 1060 or higher

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan