Oyuncular ve incelemeler tarafından oldukça olumlu yorumlar alan The Stanley Parable'ın bir sonu bulunmamaktadır. Oyun gizemler içinde takılmaktadır. Bitirdiğinizi düşündüğünüz hikaye aslında bitmemektedir. Beyin yakan oyunlar arasında oldukça beğenilen The Stanley Parable'ın sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, The Stanley Parable sistem gereksinimleri neler? The Stanley Parable kaç GB?
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Aynı adı taşıyan ödüllü 2011 Source modunu temel alan The Stanley Parable, yeni içerik, yeni fikirler, yeni bir görsel boya ve Kevan Brighting'in çarpıcı seslendirmesiyle geri dönüyor. The Stanley Parable'ın ne olduğunu daha eksiksiz ve derinlemesine anlamak için lütfen ücretsiz demoyu deneyin.
Stanley Parable, birinci şahıs keşif oyunudur. Stanley olarak oynayacaksın ve Stanley olarak oynamayacaksın. Bir hikayeyi takip edeceksiniz, bir hikayeyi takip etmeyeceksiniz. Bir seçeneğin olacak, seçeneğin olmayacak. Oyun bitecek, oyun asla bitmeyecek. The Stanley Parable'de bu döngünün içerisinde sıkışıp kalacaksınız.
The Stanley Parable'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 3GB boş alan gerekmektedir.
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