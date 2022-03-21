The Stanley Parable sistem gereksinimleri neler? The Stanley Parable kaç GB? - Son Dakika
Üye Girişi

The Stanley Parable sistem gereksinimleri neler? The Stanley Parable kaç GB?

21.03.2022 08:43
The Stanley Parable sistem gereksinimleri neler? The Stanley Parable kaç GB?

Bağımsız stüdyo tarafından geliştirilip yayınlanan interaktif kurgu türündeki beyin yakan oyun The Stanley Parable'da çelişki, çelişkiyi takip eder, oyunların nasıl çalışması gerektiğine dair kurallar çiğnenir, sonra tekrar bozulur. Peki, The Stanley Parable sistem gereksinimleri neler? The Stanley Parable kaç GB?

Oyuncular ve incelemeler tarafından oldukça olumlu yorumlar alan The Stanley Parable'ın bir sonu bulunmamaktadır. Oyun gizemler içinde takılmaktadır. Bitirdiğinizi düşündüğünüz hikaye aslında bitmemektedir. Beyin yakan oyunlar arasında oldukça beğenilen The Stanley Parable'ın sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, The Stanley Parable sistem gereksinimleri neler? The Stanley Parable kaç GB?

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Aynı adı taşıyan ödüllü 2011 Source modunu temel alan The Stanley Parable, yeni içerik, yeni fikirler, yeni bir görsel boya ve Kevan Brighting'in çarpıcı seslendirmesiyle geri dönüyor. The Stanley Parable'ın ne olduğunu daha eksiksiz ve derinlemesine anlamak için lütfen ücretsiz demoyu deneyin.

THE STANLEY PARABLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Stanley Parable, birinci şahıs keşif oyunudur. Stanley olarak oynayacaksın ve Stanley olarak oynamayacaksın. Bir hikayeyi takip edeceksiniz, bir hikayeyi takip etmeyeceksiniz. Bir seçeneğin olacak, seçeneğin olmayacak. Oyun bitecek, oyun asla bitmeyecek. The Stanley Parable'de bu döngünün içerisinde sıkışıp kalacaksınız.

The Stanley Parable Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows XP/Vista/7/8
  • İşlemci: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0 (veya daha yüksek) or AMD64X2 (veya daha yüksek)
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Ekran Kartı: ATI Radeon X800 veya daha yüksek/ NVIDIA GeForce 7600 veya daha yüksek/ Intel HD Graphics 2000 veya daha yüksek
  • Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

The Stanley Parable Kaç GB?

The Stanley Parable'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 3GB boş alan gerekmektedir.

YORUMLAR
500
Merve'nin diskalifiyesi Nisa'yı akıllara getirdi! Acun Ilıcalı, gelen tepkilere yanıt verdi Merve'nin diskalifiyesi Nisa'yı akıllara getirdi! Acun Ilıcalı, gelen tepkilere yanıt verdi Sinan Kaloğlu: 'Bu ligden düşmeyeceğiz' Sinan Kaloğlu: 'Bu ligden düşmeyeceğiz' Steam çöktü mü? Steam ağına bağlanılamıyor 2023 hatası! Steam çöktü mü? Steam ağına bağlanılamıyor 2023 hatası!

sistem gereksinimleri, oyun, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar The Stanley Parable sistem gereksinimleri neler? The Stanley Parable kaç GB? - Son Dakika


Son Dakika
09:25 Zaniolo'ya verilen para ile kaçta tane TOGG alınabileceğini açıklayan Galatasaraylı İbrahim Göknar, kürsüden çıkıştı
09:20 Büyük isimleri hedef alan siber dolandırıcılara 'Kalkan' operasyonu! 85 milyon kişinin bilgilerini satmışlar
09:17 Hadise'den yeni şarkısı için duygusal hikaye: Ölmek istedim, ölsün istedim
09:15 Cuma namazı kılan futbolculara çirkin sözler söylediği öne sürülen Galtier, suskunluğunu bozdu
09:04 Hadise yeni şarkısı Feryat'ın hikayesini anlattı: Ölmek istedim, ölsün istedim
09:04 Cuma namazına giden futbolcular için skandal sözler söylediği iddia edilen Galtier, sessizliğini bozdu
08:44 Son Dakika: Üst düzey isimleri hedef alan siber dolandırıcılara operasyon! 85 milyonun tüm bilgilerini satmışlar
08:39 Zaniolo'nun parasına kaç tane TOGG alınacağını söyleyen Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Göknar, kürsüden isyan etti
08:33 Karar Resmi Gazete'de! Cunda Adası ''kesin korunacak hassas alan'' ilan edildi
08:17 "Başkan devam etmemi" istedi diyen Jorge Jesus'a Ali Koç'un yaptığı teklif ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2023 09:35:10. #1.13#
SON DAKİKA: The Stanley Parable sistem gereksinimleri neler? The Stanley Parable kaç GB? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement