The Stanley Parable: Ultra Deluxe çıkış tarihi açıklandı - Son Dakika
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The Stanley Parable: Ultra Deluxe çıkış tarihi açıklandı

31.03.2022 09:13

The Stanley Parable'ı büyütecek ve yenileyecek olan The Stanley Parable: Ultra Deluxe için çıkış tarihi 27 Nisan olarak açıklandı.

The Stanley Parable, Stanley adında bir 9-5 ofis çalışanını oynadığımız, oyunun anlatıcısının bizimle dalga geçtiği, yaptığımız şekillere göre şekillenen absürt bir oyun. Half-Life: Source modu olarak geliştirilen ve 2013'te ayrı bir oyun olarak piyasaya sürülen eserde anlatıcının sözlerini dinleyebiliyor veya dinlemeyebiliyor, ilginç sonlara ulaşıp gülmekten kırılabiliyorsunuz.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe Çıkış Tarihi

The Stanley Parable'ı büyütecek ve yenileyecek olan The Stanley Parable: Ultra Deluxe için çıkış tarihi 27 Nisan olarak açıklandı.

Oyunun orijinal yapısını bozmadan yeni içerikler ekleyecek, bazı grafiklerini geliştirecek olan Ultra Deluxe versiyonunu oyuncular 2018'den beri bekliyordu. Oyunun geliştiricisi, The Stanley Parable: Ultra Deluxe için çıkış tarihini aşağıdaki fragmanla açıkladı.

Fragman, Stanley'nin her zamanki gibi masasında butonlara tıklamasıyla başlıyor, sonrasında ise kamera oyuncunun ekranına doğru dışarı çekiliyor. Fragman, her yerde gösterdiği aynı videoyla The Stanley Parable'daki kendini kaybetmişlik havasına bürünerek oyuncuya yeni haritadan bazı yerleri gösteriyor. Oyuna eklenen ek içerikler ve nispeten geliştirilmiş grafikler dikkat çekiyor.

27 Nisan, yani 4/27 olan çıkış tarihinin Stanley'in işçi numarasını belirtiyor olması da oyunun hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

The Stanley Parable, bu yeni versiyonu sayesinde Switch, PlayStation ve Xbox'a da ilk defa gelmiş olacak.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe çıkış tarihi açıklandı
Kaynak: SaveButonu
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Son Dakika Gamegar The Stanley Parable: Ultra Deluxe çıkış tarihi açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: The Stanley Parable: Ultra Deluxe çıkış tarihi açıklandı - Son Dakika
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