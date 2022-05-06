The Stanley Parable: Ultra Deluxe sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

Stanley Parable: Ultra Deluxe, 2013'ün The Stanley Parable'ının genişletilmiş yeniden tasavvurudur. Stanley olarak oynayacaksın ve Stanley olarak oynamayacaksın. Bir seçim yapacaksın ve güçsüz kalacaksın. Kazanmak için burada değilsin. Stanley Parable, sizi oynayan bir oyundur. Peki, The Stanley Parable: Ultra Deluxe sistem gereksinimleri neler? The Stanley Parable: Ultra Deluxe kaç GB? İşte detaylar…
The Stanley Parable: Ultra Deluxe'ü minimum ayarlarda oynayabilmeniz için i3 işlemci, 4 GB RAM ve Nvidia GeForce 450 ekran kartı gerektirmektedir.
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The Stanley Parable: Ultra Deluxe'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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