The Stanley Parable: Ultra Deluxe sistem gereksinimleri neler? Kaç GB? - Son Dakika

The Stanley Parable: Ultra Deluxe sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

The Stanley Parable: Ultra Deluxe sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?
Son Güncelleme: 06.05.2022 11:16

Crows Crows Crows tarafından geliştirilen birden fazla sona sahip beyninizin sınırlarını zorlayacak oyun The Stanley Parable'ın yeni oyunu The Stanley Parable: Ultra Deluxe'ün sistem gereksinimleri neler? The Stanley Parable: Ultra Deluxe kaç GB? Detaylar haberimizde…

Stanley Parable: Ultra Deluxe, 2013'ün The Stanley Parable'ının genişletilmiş yeniden tasavvurudur. Stanley olarak oynayacaksın ve Stanley olarak oynamayacaksın. Bir seçim yapacaksın ve güçsüz kalacaksın. Kazanmak için burada değilsin. Stanley Parable, sizi oynayan bir oyundur. Peki, The Stanley Parable: Ultra Deluxe sistem gereksinimleri neler? The Stanley Parable: Ultra Deluxe kaç GB? İşte detaylar…

THE STANLEY PARABLE ULTRA DELUXE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

The Stanley Parable: Ultra Deluxe'ü minimum ayarlarda oynayabilmeniz için i3 işlemci, 4 GB RAM ve Nvidia GeForce 450 ekran kartı gerektirmektedir.

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The Stanley Parable: Ultra Deluxe Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 or higher 64bit
  • İşlemci: Intel Core i3 2.00 GHz or AMD equivalent
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 450 or higher with 1GB Memory
  • Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

The Stanley Parable: Ultra Deluxe Kaç GB?

The Stanley Parable: Ultra Deluxe'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 5 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

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Son Dakika Gamegar The Stanley Parable: Ultra Deluxe sistem gereksinimleri neler? Kaç GB? - Son Dakika


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SON DAKİKA: The Stanley Parable: Ultra Deluxe sistem gereksinimleri neler? Kaç GB? - Son Dakika
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