The Stay Warehouse, Alaçatı'da Sinema Keyfi Yaşatıyor

The Stay Warehouse 26 Ocak Cumartesi günü, 2019 Oscar Ödüllerinde; En İyi Yönetmen, Yabancı Dilde En İyi Film, En İyi Görüntü Yönetimi dallarında aday gösterilen Cold War filminin gösterimine ev sahipliği yapacak.

Alaçatı'da, kış döneminde de hareketli ve kültür-sanat içerikli deneyimler yaşatmayı hedefleyen The Stay Warehouse, bu hafta sonu; "Ida" ile En İyi Yabancı Film Oscar Ödülü kazanan Pawel Pawlikowski'nin Cannes Film Festivali'nden En İyi Yönetmen Ödülü ile ayrılan Cold War (Soğuk Savaş) filmini ev konforunda konuklarıyla buluşturacak.

2019 Oscar Ödüllerinde; En İyi Yönetmen, Yabancı Dilde En İyi Film, En İyi Görüntü Yönetimi dallarında aday gösterilen Cold War, imkansız zamanlarda geçen imkansız bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Alaçatı'nın kalbinde bulunan, yemyeşil bir bahçede, tasarım ve rahatlığın buluştuğu The Stay Warehouse'da farklı bir konaklama deneyimi yaşarken, hafta sonunun tadını sinemayla çıkarmak mümkün olacak.