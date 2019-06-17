Son Dakika Haberleri: The Story Behind: Mohamed Salah’s Move To FC Basel 1893
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The Story Behind: Mohamed Salah’s Move To FC Basel 1893

57 dakika önce

Mohamed Salah moved to FC Basel from Arab Contractors SC in 2012. Salah joined for a fee of 2.5 million euros. The eygption played 79 times for Basel and scored 20 goals.

Mohamed Salah moved to FC Basel from Arab Contractors SC in 2012. Salah joined for a fee of 2.5 million euros. The eygption played 79 times for Basel and scored 20 goals.
The Story Behind: Mohamed Salah’s Move To FC Basel 1893
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:06 
Mohamed Salah, Basel
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