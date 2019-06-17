The Story Behind: Mohamed Salah’s Move To FC Basel 1893
57 dakika önce
Mohamed Salah moved to FC Basel from Arab Contractors SC in 2012. Salah joined for a fee of 2.5 million euros. The eygption played 79 times for Basel and scored 20 goals.
Mohamed Salah
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:06
moved to FC Basel
from Arab Contractors SC in 2012. Salah joined for a fee of 2.5 million euros. The eygption played 79 times for Basel and scored 20 goals.
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