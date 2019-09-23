Son Dakika Haberleri: The sun: johnson ve trump ticaret anlaşması konusunda anlaştılar
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The sun: johnson ve trump ticaret anlaşması konusunda anlaştılar

1 saat önce

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yılın Temmuz ayına kadar Birleşik Krallık ile ABD arasında ticaret anlaşması yapma konusunda anlaştılar.

The sun: johnson ve trump ticaret anlaşması konusunda anlaştılar, System.String[]

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yılın Temmuz ayına kadar Birleşik Krallık ile ABD arasında ticaret anlaşması yapma konusunda anlaştılar.

The Sun gazetesinin haberine göre Trump ve Johnson'ın, bu hafta New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda biraraya geldikleri zaman anlaşma takvimine sadık kaldıklarını açıklamaları bekleniyor.

Habere göre, adı açıklanmayan bir hükümet kaynağı, "Siyasi irade şimdi her iki tarafın da Temmuz ayına kadar anlaşma yapması olacak. Bu bizim için büyük bir kazanç ve Trump da ABD'de bu açıklamaya istekli" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, The Sun, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:14 Kaynak: DHA
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