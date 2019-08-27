Son Dakika Haberleri: "the Taste Türkiye"Nin 2. Sezonunda büyük değişiklikler!
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"the Taste Türkiye"Nin 2. Sezonunda büyük değişiklikler!

2 saat önce

Provizyon Medya'nın yapımcılığını ve Siemens Ev Aletleri'nin sponsorluğunu üstlendiği "The Taste Türkiye" yarışmasının 2. sezonu için geri sayım devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen şeflerinin jüri koltuğunda oturduğu ve 12 yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği "The Taste Türkiye"nin ilk sezonu büyük ilgiyle izlenmişti. Hazırlıkları son hız devam eden yarışmanın 2. sezonunda ise Ali Ronay ve Rafet İnce'ye jüri koltuğunda ünlü şef Esen Hünal eşlik edecek.

HAZER AMANİ "THE TASTE TÜRKİYE"DE LEZZET YARIŞINA YÖN VERECEK!

En yaratıcı şef ödüllü Hazer Amani'nin moderatörlüğünü üstleneceği ve lezzet yarışına yön vereceği "The Taste Türkiye"nin 2. sezonunda da mutfakta şefler yaratıcılıklarını yarıştırırken, 2. etapta Amani de yarışmacılara mentor şef olarak destek verecek.

Programda yarışmacılar, 12 hafta boyunca Siemens'in yenilikçi ve teknolojik ankastre ürünleri ile hazırlayacakları lezzetli yemekleri Ali Ronay, Esen Hünal, Rafet İnce ve Hazer Amani'ye beğendirmeye çalışarak, kıyasıya yarışacaklar.

Hazer Amani, Siemens, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:03 Kaynak: Bültenler
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