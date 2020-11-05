The Telegraph: Negatif faiz oranları BoE gündeminde

The Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiltere Merkez Bankası (Bank of England - BoE), faiz oranlarını negatif düzeylere çekme konusunu gündemine aldı.

Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına alarmı! Doğu Karadeniz için sarı uyarı verildi

ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı

CHP'li Mahmut Tanal, oy çuvalı üzerindeki pozunu paylaşıp Trump ve Biden'a sordu: Geleyim mi?

Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti

Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt