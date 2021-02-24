The Times: İngiliz general Libya'daki Hafter'e destek amaçlı 80 milyon dolarlık komployu engelledi - Son Dakika

The Times: İngiliz general Libya'daki Hafter'e destek amaçlı 80 milyon dolarlık komployu engelledi

24.02.2021 14:47
The Times: İngiliz general Libya'daki Hafter'e destek amaçlı 80 milyon dolarlık komployu engelledi, System.String[]

İngiliz ordusunda görevli bir generalin, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i desteklemek ve karşıtlarını kaçırmak ya da öldürmek için hazırlanan komplonun bozulmasına yardım ettiği belirtildi.

İngiliz ordusunda görevli bir generalin, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i desteklemek ve karşıtlarını kaçırmak ya da öldürmek için hazırlanan komplonun bozulmasına yardım ettiği belirtildi.

İngiliz The Times gazetesinin özel haberine göre, Ürdün'de askeri danışman olarak görev yapan General Alex Macintosh, Libya'ya yönelik silah ambargosunu kırmak ve Hafter'e askeri destek sağlamak için yürütülen 80 milyon dolarlık komployu açığa çıkardığı için 2019'da Ürdün'deki görevinden kovularak İngiltere'ye geri gönderildi.

Haberde Ürdünlü kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, Macintosh, İngiliz iş kadını Amanda Perry ile bağlantılı paralı askerlere silah satışının engellenmesinde kilit rol oynadı.

İngiliz silahlı kuvvetlerindeki görevine devam eden Macintosh'un bu müdahalesinin, Ürdün Kralı'nın danışmanlarından bazılarını kızdırdığı ve generalin birkaç ay içinde Londra'ya geri gönderildiği aktarıldı.

Libya'da hükümeti devirme planları gizli BM raporunda ortaya çıkmıştı

Birleşmiş Milletlerin (BM) 20 Şubat'ta ortaya çıkan gizli raporunda, Perry'nin yanı sıra ABD'li Blackwater şirketinin kurucusu Erik Prince ve Batılı özel güvenlik uzmanlarının, darbeci Halife Hafter'e askeri ve istihbarat desteği sağlayarak meşru hükümeti iki kez devirme planları gün yüzüne çıkmıştı.

AA muhabirinin ulaştığı BM Güvenlik Konseyi Libya Yaptırım Komitesi uzmanlarının gizli raporuna göre, Haziran 2019'da Hafter'e destek için saldırı helikopteri, istihbarat desteği, keşif uçağı ve denizden destek ile son derece iyi finanse edilmiş bir operasyon planlandı.

Opus (Project Opus) adı verilen operasyonda önemli üst düzey isimlerin kaçırılıp öldürülmesi planları da yer aldı.

Operasyonun plan aşaması, yönetimi ve finansmanı için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli 3 şirket (Lancaster 6 DMCC, L-6 FZE ve Opus Capital Asset Limited FZE) kullanıldı.

Bu üç şirket, Perry ile birlikte Avustralyalı Christiaan Paul Durrant ve Güney Afrikalı Stephen John Lodge tarafından yönetilip kontrol edildi.

İlk planda Hafter'e destek için kullanılacak askeri helikopterlerin Ürdün'den alınması tasarlanırken Ürdünlü yetkililer, Macintosh sayesinde plandan haberdar olunca helikopterler satışını 18 Haziran 2019'da askıya aldı.

Bunun üzerine "Opus" operasyonu için Güney Afrikalı bir şirketten 3 askeri helikopter, BAE'deki bir şirketten 3 helikopter, Bermudalı bir şirketten "Antonov AN-26B" modeli bir askeri uçak, Bulgar bir şirketten "LASA T-Bird" model keşif uçağıyla Avusturyalı bir şirketten "Pilatus PC-6 ISR" model keşif uçağı satın alındı.

BM uzmanları, Batılı 3 güvenlik uzmanını ve Irak'ta sivillerin öldürülmesi skandalıyla anılmasının ardından kapatılan ABD'li güvenlik şirketi Blackwater'ın da kurucusu Eric Prince'i BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal etmekle suçladı.

Birleşmiş Milletler, Halife Hafter, Silah, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel The Times: İngiliz general Libya'daki Hafter'e destek amaçlı 80 milyon dolarlık komployu engelledi - Son Dakika


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