Son Dakika Haberleri: The Times Square EDITION'da Unutulmaz Bir Açılış

The Times Square EDITION'da Unutulmaz Bir Açılış

1 saat önce

Ian Schrager'in Marriott International ortaklığında yarattığı The Times Square EDITION'un açılışını kutlamak için ünlü isimler bir araya geldi.

The Times Square EDITION'da Unutulmaz Bir Açılış, System.String[]

Diana Ross, Nile Rodgers ve Chic'in performanslarıyla eşlik ettiği davete; Cara Delevingne, Hailey Bieber, Kendal Jenner, Elsa Hosk ve Joan Smalls gibi yıldızlar katıldı.

EDITION otellerinin Türkiye'deki temsilcisi The Bodrum EDITON'dan sonra açılan The Times Square EDITION, New York'un altın çağının bütün ruhunu içinde barındırıyor ve kapıdan içeriye girdiğiniz andan itibaren rafine dokusuyla sizi Times Square'in kaosundan kurtarıyor.

Ian Schrager The Times Square EDITION'ı şu sözlerle anlatıyor:" Times Square'in altın zamanları insanda her şeyin mümkün olduğu hissini uyandırıyordu. New York hayallerin şehri, Times Square de herkesin ortak bir amaç için bir araya geldiği şehrin kalbiydi. The Times Square EDITION, geçmişten gelen hikâyelerden oluşan, bugünü yeniden canlandıran ve gelecek için oluşan umudun şekil almış hali."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:42 Kaynak: Bültenler

Cara Delevingne, Diana Ross, New York, Times Square, Güncel
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