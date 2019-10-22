İngiliz The Times gazetesi yazarı Sara Tor, Türkiye'nin Barış Pınarı harekatına karşı İngiliz kamuoyundaki tek yanlı yaklaşıma isyan etti.

The Times yazarı Tor, gazetenin bugünkü sayısında " Suriye'ye giren Türkiye hakkında niçin artık sessiz kalamam?" başlıklı bir yazı yayımladı.

Kaleme aldığı görüşlerin kendisini hedef haline getirebileceğini bildiğini belirten Tor, "Ancak İngiltere'de sınırı aşan pek çok görüş uçuşuyor ve ben bu konuda dilimi daha fazla tutamayacağım." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın kolu YPG'nin İngiltere'de sadece "Batı'yı savunmak için savaşan küçük iyi Kürtler" şeklinde takdim edildiğini vurgulayan Tor, "Bunlar toprak için, bir Kürdistan için savaşıyorlar ve bunun için önlerine çıkan her şeyden kurtuluyorlar." yorumunda bulundu.

Bu duruma Türkiye'nin tarafından da bakmak gerektiğinin altını çizen Tor, "Kürtlerin niçin kendi topraklarını istediklerini anlıyorum ama bunun için terörü kullanmaları kabul edilemez." görüşünü dile getirdi.

PKK'nın Türkiye'de 40 yıldır kaos ve ölüm getiren bir ayrılıkçı terör örgütü olduğunu ifade eden Tor, şunları kaydetti:

"Suriye'de PKK/YPG/ SDG'nin kontrolü altındaki toprakla ve daha fazla terör yoluyla Türk hükümetinin Türkiye'den bir parça vermeye zorlaması kuvvetle muhtemeldir. PKK'nın hem Türklere, hem Kürtlere verdiği zararı şahsen ilk elden gördüm ve PKK ile daha fazla ve daha geniş ölçekli bir mücadele riskine girilemez. Ağır bir savaş bunu yapmanın yolu değil ama bir güvenli bölge kesinlikle gerekli."

Durumun karmaşık olduğuna değinen Tor, "Yabancılar, bir hükme varmadan önce tarihi ve nihai siyasi amaçları dikkate almalılar. Batılılar Kürt savaşçıları 'zararsız kurtarıcılar', Türkleri ise 'kana susamış' saymakta çok kolaycılar." değerlendirmesini yaptı.