The Truth Filmi

The Truth filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Truth filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
The Truth, genç bir kız ve onun aktris olan annesi arasındaki ilişkiye odaklanan filmin yönetmenliğini Hirokazu Kore-eda üstleniyor.
Yönetmen: Hirokazu Koreeda Senaryo: Hirokazu Koreeda, Léa Le Dimna Oyuncular:Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ludivine Sagnier, Roger Van Hool, Ethan Hawke Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: The Truth Yapımcı Firma: 3B Productions Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi:Fransa, Japonya Orijinal Dili: İngilizce, Fransızca Dağıtıcı Firma: Filmartı Film Vizyon Tarihi: 27.12.2019
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18.7.2019 16:05:33. #1.11#
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