Son Dakika Haberleri: The Truth Filmi
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The Truth Filmi

3 saat önce

The Truth filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Truth filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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The Truth, genç bir kız ve onun aktris olan annesi arasındaki ilişkiye odaklanan filmin yönetmenliğini Hirokazu Kore-eda üstleniyor.


Yönetmen: Hirokazu Koreeda
Senaryo: Hirokazu Koreeda, Léa Le Dimna
Oyuncular: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ludivine Sagnier, Roger Van Hool, Ethan Hawke
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Truth
Yapımcı Firma: 3B Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa, Japonya
Orijinal Dili: İngilizce, Fransızca
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 27.12.2019

The Truth Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Yönetmen, Kore, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:54 Kaynak: InterSinema.com
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