Son Dakika Haberleri: The Voyage Of Doctor Dolittle Filmi
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The Voyage Of Doctor Dolittle Filmi

58 dakika önce

The Voyage Of Doctor Dolittle filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Voyage Of Doctor Dolittle filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Yönetmen koltuğunda Stephen Gaghan'ın oturduğu filmin başrollerinde Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Emma Thompson, Rami Malek gibi birbirinden değerli oyuncular yer alıyor.


Yönetmen: Stephen Gaghan
Senaryo: Stephen Gaghan, Hugh Lofting, Chris McKay , Thomas Shepherd
Oyuncular: Robert Downey Jr.
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: The Voyage Of Doctor Dolittle
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 17.01.2020

The Voyage Of Doctor Dolittle Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Robert Downey Jr, Stephen Gaghan, Yönetmen, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:54 Kaynak: InterSinema.com
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