The Walking Dead evreninden yeni bir dizi daha! - Son Dakika
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The Walking Dead evreninden yeni bir dizi daha!

23.07.2022 15:00
The Walking Dead evreninden yeni bir dizi daha!

The Walking Dead evreni, genişlemeye devam ediyor. AMC, Rick ve Michonne karakterlerine odaklanacak bir yapımın müjdesini verdi.

2010 yılının Ekim ayında yayın hayatına başlayan ve o günden bu yana büyük bir hayran kitlesine ulaşan The Walking Dead, bu yıl final yapmaya hazırlanıyor. Ancak görünen o ki TWD heyecanı, katlanarak devam farklı bir şekilde devam edecek.

The Walking Dead evreni, Rick ve Michonne'a odaklanan bir mini dizi ile devam edecek

11. sezonu ile final yapmaya hazırlanan The Walking Dead, spin-off olarak isimlendirilen, aynı evrende farklı bir isim ve konuyla devam eden yapımlarıyla ilerlemeye devam ediyor. Evren, şu anda iki spin-off'a sahne oldu. Görünen o ki bunlara dahası eklenecek.

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AMC Networks, bugün San Diego Comic-Con'da Rick Grimes'ı canlandıran Andrew Lincoln ve Michonne karakterini canlandıran Danai Gurira'nın The Walking Dead etrafında genişleyen evrende yeni bir dizi için yeniden bir araya geleceğini duyurdu.

The Walking Dead evreninden yeni bir dizi daha!

Dizinin ismi henüz belirtilmedi. Öte yandan gelen bilgilere göre yapım, 6 bölümlük bir mini dizi olacak. Yapımın 2023 yılında yayınlanacağı açıklandı. Şu anda aynı evrende TWD ile birlikte üç yapım bulunuyor. Ancak bunlara eklenecek tek yapım bununla sınırlı değil.

Tales of The Walking Dead, bir antoloji serisi olacak

Tales of the Walking Dead, yeni karakterler içeren birbirinden bağımsız bölümler ile yeni hikayeler anlatacak. Mevcut The Walking Dead serilerinin aksine, izleyicilerin yıllarca izlediği evren kavramını genişletmek istiyor. Bunun için her bölüm farklı bir karaktere odaklanarak küçük hikayeler anlatacak. Mevcut dizilerdeki karakterler de yeni oyuncu kadrosuyla birlikte antolojide yer alacak ve potansiyel olarak giderek eskiyen hit diziye farklı bir bakış açısı sunacak.

The Walking Dead evreninden yeni bir dizi daha!

Öte yandan henüz netlik kazanmasa da TWD evrenini bir yapım daha bekliyor. Ana dizinin en beğenilen yan rolü, kuşkusuz Daryl Dixon karakteri oldu. Karaktere olan ilgilinin farkında olan AMC, Norman Reedus'ın canlandırdığı karakter için yeni bir yapım düşünüyor. Bu dizinin çekimlerine 2023 başlarında başlanacağı belirtildi.

Rick ve Michonne karakterlerine odaklanacak dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

The Walking Dead, Evren, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji The Walking Dead evreninden yeni bir dizi daha! - Son Dakika

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