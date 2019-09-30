The Walking Dead karakterleri PUBG MOBILE'a geliyor!

Tencent Games, Türkiye'de de çok popüler olan AMC'nin The Walking Dead dizisi ile PUBG MOBILE arasında yapılacak yeni iş birliğinin detaylarını duyurdu. 1 Ekim itibariyle başlayacak ve 2020'nin ilk aylarına kadar sürecek özel etkinlikte oyuncular, dizinin en bilinen kahramanları ya da kötü karakterlerine bürünerek savaş alanını düşmanlarına dar edebilecekler.



Sınırlı sayıda sunulacak oyun içi itemlar arasında yeni karakter görünümleri, silahlar ve bir de araç bulunuyor:



Daryl Dixon görünümü



Rick Grimes görünümü



Negan görünümü



Michonne görünümü



Daryl'in Motosikleti



Michonne'un Katanası



Negan'ın sopası 'Lucille'



Bu yeni görünümlerin yanı sıra iş birliği kapsamında özel etkinlikler de gerçekleştirilecek. The Walking Dead Keşif Oyunu'nda görevleri tamamlayıp ekipmanları toplayarak puan kazanan oyuncular kalıcı Daryl Dixon Motosikleti gibi muhteşem ödüller kazanma fırsatına sahip olacak.



30 Eylül Pazartesi itibariyle ise oyun içi The Walking Dead Çekilişi gerçekleştirilecek. PUBG MOBILE'a girip oyun içi görevlere katılan Türkiye'den oyuncular telefon ve UC kazanma şansı yakalayacak. Ayrıca yeni etkinlikler ve karakterler de yolda, önümüzdeki dönemde oyuna eklenmeye devam edecek.



400 milyonun üzerinde indirme ve 50 milyon günlük oyuncu sayısıyla PUBG MOBILE, dünya çapında en çok oynanan mobil oyunlar arasında lider kalmaya devam ediyor. Onuncu sezonunun başlamasına az bir süre kalan The Walking Dead ise eleştirmenlerden yüksek notlar almaya devam ediyor.