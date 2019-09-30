Son Dakika Haberleri: The Walking Dead karakterleri PUBG MOBILE'a geliyor!
Son Dakika Spor Haber

The Walking Dead karakterleri PUBG MOBILE'a geliyor!

58 dakika önce

Tencent Games, Türkiye'de de çok popüler olan AMC'nin The Walking Dead dizisi ile PUBG MOBILE arasında yapılacak yeni iş birliğinin detaylarını duyurdu.

The Walking Dead karakterleri PUBG MOBILE'a geliyor!, System.String[]

Tencent Games, Türkiye'de de çok popüler olan AMC'nin The Walking Dead dizisi ile PUBG MOBILE arasında yapılacak yeni iş birliğinin detaylarını duyurdu. 1 Ekim itibariyle başlayacak ve 2020'nin ilk aylarına kadar sürecek özel etkinlikte oyuncular, dizinin en bilinen kahramanları ya da kötü karakterlerine bürünerek savaş alanını düşmanlarına dar edebilecekler.


Sınırlı sayıda sunulacak oyun içi itemlar arasında yeni karakter görünümleri, silahlar ve bir de araç bulunuyor:


Daryl Dixon görünümü


Rick Grimes görünümü


Negan görünümü


Michonne görünümü


Daryl'in Motosikleti


Michonne'un Katanası


Negan'ın sopası 'Lucille'


Bu yeni görünümlerin yanı sıra iş birliği kapsamında özel etkinlikler de gerçekleştirilecek. The Walking Dead Keşif Oyunu'nda görevleri tamamlayıp ekipmanları toplayarak puan kazanan oyuncular kalıcı Daryl Dixon Motosikleti gibi muhteşem ödüller kazanma fırsatına sahip olacak.


30 Eylül Pazartesi itibariyle ise oyun içi The Walking Dead Çekilişi gerçekleştirilecek. PUBG MOBILE'a girip oyun içi görevlere katılan Türkiye'den oyuncular telefon ve UC kazanma şansı yakalayacak. Ayrıca yeni etkinlikler ve karakterler de yolda, önümüzdeki dönemde oyuna eklenmeye devam edecek.


400 milyonun üzerinde indirme ve 50 milyon günlük oyuncu sayısıyla PUBG MOBILE, dünya çapında en çok oynanan mobil oyunlar arasında lider kalmaya devam ediyor. Onuncu sezonunun başlamasına az bir süre kalan The Walking Dead ise eleştirmenlerden yüksek notlar almaya devam ediyor.

The Walking Dead, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Malezya Başbakanı, Türkiye ve Pakistan ile ortak televizyon kanalı kuracaklarını ilan etti
Bakan Albayrak ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıkladı TRT'nin eski spikerlerinden Oya Yaylalı vefat etti Afganistan Türklerinin lideri, 77 yaşında hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 12:44:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: The Walking Dead karakterleri PUBG MOBILE'a geliyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]