The Webby Awards'tan Yunus Emre Enstitüsüne onur ödülü - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Kovid-19 salgınının ilk günlerinde hayata geçirdiği Covidoscope Projesinin dört dilde yayın yapan internet sitesi, internetin Oscar'ı olarak bilinen The Webby Awards'tan onur ödülü aldı.

YEE'den edinilen bilgiye göre, internetin Oscar'ı olarak tanınan The Webby Awards ödülleri sahiplerini buldu.

Belirli kategorilerde "en iyi internet yayınlarına ve sitelerine" layık görülen ödül, International Academy of Digital Arts and Sciences-IADAS (Uluslararası Dijital Sanatlar ve Bilimler Akademisi) tarafından veriliyor. Bu yıl 25'incisi düzenlenen ve 70 ülkeden 13 bin 500 başvuru yapıldığı ödüllerde websiteleri ve mobil siteler, video, reklam-medya ve PR, uygulamalar ve yazılım, sosyal, podcastler, oyunlar ve virtual & remote kategorilerinde değerlendirmeler yapıldı.

Bu kapsamda YEE'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk günlerinde başlattığı Covidoscope projesinin 4 dilde yayın yapan internet sayfası "internet sitesi ve mobil siteler" kategorisinde onur ödülüne layık görüldü.

Webby ödüllerinin yöneticisi Claire Graves, "Covidoscope gibi onur ödüllü girişimleri, internette yenilik ve yaratıcılığın standartlarını oluşturuyorlar." dedi.

"En iyiler arasından seçilmek gurur verici"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 13 bin 500'e yakın başvurudan en iyiler arasında seçilmenin gurur verici bir başarı olduğunu belirterek, projeyle sadece salgında ortaya çıkan duyguları ve sanatsal birikimi bir araya getirmeyi değil bu birikimdeki ahengi de en estetik şekilde sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ateş, "Covidoscope'un kendisi de aslında koleksiyonunda yer alan çok değerli eserler gibi döneme dair özgün bir yorum arz ediyor. Bu ödül de bu yöndeki duyarlığımızın güzel karşılıklarından biri oldu. 'Marifet iltifata tabidir' derler. Biz de bu iltifatı, hem projemizin çıkış kaynağı olan, duygularımıza tercüman olan tüm sanatçılarla hem de projede emeği geçen tüm çalışanlarımız ve danışmanlarımızla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Enstitüsünün salgının ilk günlerinde oluşturmaya başladığı dijital hafıza projesi Covidoscope'da, dünyada salgın dönemindeki sanatsal üretimlerin en güzel örnekleri duygu odaklı bir kürasyonla sunuluyor.

Bir çiçek dürbünündeki (kaleydeskop) yansımaların çeşitli, renkli, değişken ve ahenkli görünümünden ilhamla ismini alan Covidoscope'la, ortaklıkları ve öznellikleri içeren, küresel bir salgın hafızası, dijital bir arşiv inşa ediliyor.

Projede tüm dünyada Kovid-19 salgınına karşı uyanan ortak ve öznel duyguların yarattığı üretim, paylaşım ve dayanışma örnekleri haritalandırılıyor, ortak duyguların ve duyguların kültürel dayanaklarının öne çıkarıldığı bir kürasyonla sunuluyor.

Geçen yıl 40 ülkeden 100'e yakın sanatçının gönüllü katılımıyla ziyarete açılan Covidoscope koleksiyonu güncellenmeye devam ediyor. Yakın zamanda hem koleksiyona yeni eklenen eserlerin sergilenmesi hem de sanal müzede salgına ilişkin ilgi çeken farklı gezme yöntemlerinin eklenmesi bekleniyor.

Özel bir tasarım ve yazılımla hazırlanan, sanal ve global bir müze niteliğindeki www.covidoscope.org internet sayfası, Türkçe, İspanyolca, İngilizce ve Arapça dil seçenekleriyle mobil uyumlu şekilde Ağustos 2020'den beri ziyarete açık.

4 dil seçeneğiyle tüm dünyanın ortak duygusal tecrübesini arşivleyen ve yakın zamanda Webby Onur Ödülü alan internet sitesi 131 ülkeden ziyaretçi alıyor.