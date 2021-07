The Witcher 3 8K Çözünürlük İçin 9 Dakikalık Video Yayınlandı - Son Dakika

Digital Dreams, The Witcher 3'ten Ray Tracing Reshade ve 50'den fazla mod içeren dokuz dakikalık oynanış görüntüsünü gösteren yeni bir video paylaştı. Bu, bir NVIDIA RTX 3090'da 8K'da gösterilen önceki TW3 videosunun devamı niteliğindedir.

The Witcher 3

Witcher 3, 8K'da kesinlikle muhteşem görünüyor. Ancak, çoğunuz hala 4K/1440p monitördeyken bir oyunu bu kadar yüksek çözünürlükte çalıştırmanın anlamı nedir? Cevap basit. Bir oyunu yerel olandan daha yüksek çözünürlüklerde çalıştırarak, süper örnekleme yaparken temel olarak pürüzleri ortadan kaldırırsınız. Meslekten olmayanların terimleriyle, ekstra kenar yumuşatma uyguluyorsunuz.

Şimdi açıkçası önceki TW3 videosunu beğenmediyseniz, bunu da beğenmeyeceksiniz. Yine de, bu kadar yüksek çözünürlüklerde çalışan oyunları izlemek büyüleyici.

Digital Dreams, bu video için Vanilla Lighting 2.0 Modunu da kullandı. Modların listesini bulabilir ve indirebilirsiniz. Vanilla Lighting 2.0 Modunu da indirebilirsiniz.

The Witcher 3'ü daha önce oynamadıysanız kesinlikle oynamanızı öneririz. Oyunun hikayesi, oynanışı ve içeriği gerçekten uzun saatler sizi içerisine hapsedecek cinsten. Ayrıca oyun için en son yayınlanan Game of the Year Edition ile birlikte DLC'lerin yanı sıra yeni nesil versiyona ücretsiz olarak ulaşabilmeniz mümkün. Tabii bu daha önce oyunu satın aldıysanız geçerlidir.