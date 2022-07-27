Video oyunu The Witcher ile ün kazanan kitap serisinden uyarlanan Netflix'in The Witcher dizisinde hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Popüler dizinin 3. sezonu çekimlerin durdurulması sebebiyle planlandığından geç yayınlanabilir.
The Witcher 3. Sezon Çekimleri Durduruldu, İşte Sebebi!
Netflix'in The Witcher kadrosu ve ekibi, şimdiye kadarki en iddialı dizisini çekerken Ağustos ayında son prodüksiyon ayına girmek üzereydi ancak Henry Cavill'in Covid'e yakalanması nedeniyle çekimler durduruldu.
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