Netflix'in The Witcher kadrosu ve ekibi, şimdiye kadarki en iddialı dizisini çekerken Ağustos ayında son prodüksiyon ayına girmek üzereydi ancak Henry Cavill 'in Covid'e yakalanması nedeniyle çekimler durduruldu.

Kaynak: Tekmoloji

The Witcher, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika › Teknoloji › The Witcher 3. Sezon Çekimleri Durduruldu - Son Dakika

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