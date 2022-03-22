The Witcher 3'ün son gizemi yıllar sonra keşfedildi - Son Dakika

CD Projekt Red'in başarılı RPG'si The Witcher 3: Wild Hunt çıkış yapalı yedi yıl oldu. 2015'te piyasaya sürülen oyunda birçok easter egg yer alıyor ve bunlardan biri hariç tümü keşfedilmişti. Aradan geçen yıllar sonra ise The Witcher 3'ün son gizemi de ortaya çıkarıldı.

Push Square'in haberine göre, xLetalis adlı YouTube kanalı tarafından keşfedilen oyundaki son easter egg şöyle:

SPOILER İÇERİR

The Witcher 3 için 2016'da yayınlanan Blood and Wine genişleme paketinde yer alan bir yan görevde Geralt, Vivienne isimli bir NPC'ye yardımda bulunuyor. Vivienne üzerinde bir lanet nedeniyle giderek kötüleşiyor ve isteği dışında bir yaratığa dönüşmek üzere. Geralt ise bu önlemek adına yardımcı oluyor. Oyun burada iki seçenek sunuyor. Geralt ya Vivienne üzerindeki laneti kaldırıp bir başkasına vererek onu kurtarabilir (ki Vivienne buna karşıdır) ya da bir ritüel aracılığla yine laneti kaldırabilir ancak bu sefer Vivienne'nin ömrü kısacaktır. İkinci seçenek tercih edildiğinde Geralt, Vivienne'nin yedi yıllık bir ömrü kaldığını belirtmektedir.

Ritüelin ardından Vivienne'nin üzerindeki lanet kalkar ve kendisi Geralt'tan onu dünya turuna çıkarmasını ve en sonunda Skellige Adası'na götürmesini ister. Görev şeması ise burada sona ermektedir. Yani Geralt'ın gerçekten bu son isteği yerine getirip getirmediği bilinmemekle birlikte Vivienne'nin akıbeti hakkında soru işareti kalmaktadır. Ancak The Witcher 3'ün keşfedilen son gizemi bu soru işaretini ortadan kaldırıyor.

xLetalis hazırladığı videoda Vivienne'nin akıbetini ortaya çıkarıyor. Oyunun PC versiyonunda kullandığı bir mod sayesinde The Witcher 3'te oyun içi zamanı yedi yıl ileriye alıyor ve gerçekten de Vivienne'nin Skellige'ye gittiği anlaşılıyor. Vivienne, Geralt'ın bahsettiği üzere yedi yıl sonra ölmüş bir şekilde Skellige'deki Yennefer'ın odasında bulunuyor.

The Witcher 3'ün geliştiricileri bir süredir oyunda henüz keşfedilmemiş son bir gizemin yer aldığından bahsediyordu. Bu videodan sonra geliştiriciler son gizemin keşfedildiğini de onayladı.