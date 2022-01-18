The Witcher 3'ün yeni DLC'si yolda! Bu yıl çıkış yapacak - Son Dakika
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The Witcher 3'ün yeni DLC'si yolda! Bu yıl çıkış yapacak

The Witcher 3'ün yeni DLC'si yolda! Bu yıl çıkış yapacak

18.01.2022 09:33

The Witcher 3: Wild Hunt, yakın zamanda yeni ve muhtemelen son DLC'sine kavuşacak. The Witcher 3'ün yeni DLC'si 2022'nin ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Witcher 3'ün yeni nesil konsol güncellemeleri 2021'de gelmesi bekleniyordu ancak, CD Projekt Red, bu güncellemelerin Cyberpunk 2077 ile beraber 2022 yılına ertelendiğini açıklamıştı. Witcher 3'ün yeni nesil konsol güncellemeleriyle beraber gelmesi beklenen yeni DLC'si önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek.

WITCHER 3'ÜN YENİ DLC'Sİ YOLDA

Ancak sızdırılan bilgilere göre The Witcher 3'ün yeni çıkacak DLC'si Hearts of Stone ve Blood of Wine kadar büyük bir genişlikte olmayacak. Witcher 3'ün mevcut iki DLC'si yaklaşık 100 saatlik yeni bir oynanış sunmaktadır.

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Witcher'ın resmi Twitter hesabından paylaştığı tweet'te The Witcher'ın Netflix dizisinden esinlendikleri ücretsiz bir DLC yayınlanacağı da paylaşıldı. Paylaşılan bu bilgide DLC'nin kozmetik içerikten başka bir şey olmayacağı düşünülüyor. Oyuncuların yeni görevler veya silahlar gibi bazı yeni içeriklerin gelebileceği bildirilmektedir.

KONSOLDA İYİLEŞTİRMELER OLACAK

PS5, Xbox Series X ve Series S'teki oyunun "bir dizi görsel iyileştirmeye" sahip olacağı da bilinmektedir ve bu geliştirmelerden bazılarının ışın izleme (ray tracing) olacağı biliniyor.

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The Witcher, Epic Games, Netflix, Steam, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar The Witcher 3'ün yeni DLC'si yolda! Bu yıl çıkış yapacak - Son Dakika


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