The Witcher 3'ün yeni nesil versiyonu önümüzdeki aylarda çıkış yapacak - Son Dakika
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The Witcher 3'ün yeni nesil versiyonu önümüzdeki aylarda çıkış yapacak

19.05.2022 19:03
The Witcher 3'ün yeni nesil versiyonu önümüzdeki aylarda çıkış yapacak

Geliştirici ekip CD Projekt Red , The Witcher 3: Wild Hunt'ın yeni nesil versiyonunun 2022'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği açıklandı.

Geçtiğimiz aylarda CD Projekt Red, ücretsiz güncelleme için 2022'nin ikinci çeyreğini hedefleşmişti, ancak yeni bir tarih vermeden geçen ay tekrardan erteledi. The Witcher'ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tarihi belirlendi.

YENİ NESİL KONSOL ÇIKIŞ TARİHİ AÇIKLANDI.

The Witcher'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımda The Witcher 3'ün PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkış tarihini paylaştı. Yapılan açıklamada, "The Witcher 3: Wild Hunt'ın Yeni Nesil sürümünün 2022'nin 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesinin planlandığını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." sözlerine yer verdi.

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CDPR başlangıçta hem The Witcher 3 hem de Cyberpunk 2077'nin yeni nesil güncellemeleri için 2021'in sonunu hedeflemişti, ancak daha sonra bu tarihleri 2022'ye erteledi. Cyberpunk 2077'nin yeni nesil güncellemesi Şubat ayında kullanıcılarla buluştu.

The Witcher 3'ün yeni nesil sürümüyle beraber Netflix dizisinden esinlenen ücretsiz zırhların geleceği biliniyor. Ancak stüdyo, gecikmelere rağmen güncellemenin geliştirme aşamasında olmadığı konusunda da ısrarını sürdürüyor

The Witcher 3'ün yeni nesil versiyonu önümüzdeki aylarda çıkış yapacak
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Son Dakika Gamegar The Witcher 3'ün yeni nesil versiyonu önümüzdeki aylarda çıkış yapacak - Son Dakika


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