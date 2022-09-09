The Witcher 4 sil baştan yapacak! - Son Dakika
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The Witcher 4 sil baştan yapacak!

09.09.2022 23:59
The Witcher 4 sil baştan yapacak!

The Witcher 4 yeni bir destanın başlangıç oyunu olacak. CDPR'nin açıklamasına göre, ilk destan Witcher 3 ile tamamlandı.

2015 yılında çıkış yapan Ther Witcher 3, serinin baştan sona değişmesine ve geliştiricisi CD Project Red'in daha büyük işler yapmasına fırsat tanıdı. CD Projekt CEO'su Adam Kicinski ise yeni Witcher oyununun "çok oyunlu bir serinin başlangıcı" olacağını söyledi.

The Witcher 4 ile yeni bir destan başlıyor

Geçtiğimiz gün CD Project Red yatırımcılarıyla konuşan CEO Adam Kicinski, Witcher hakkında önemli açıklamalarda bulundu. CD Projekt'in birden fazla yeni Witcher oyunu planladığını belirten yönetici, hikayenin Witcher 3 ile devam etmeyeceği mesajını verdi.

<a class='keyword-sd' href='/the-witcher/' title='The Witcher'>The Witcher</a> 4 sil baştan yapacak!

CDPR CEO'su Adam Kicinski yatırımcılara yönelik açıklamasında, "Yeni bir destan olacağını söyledik. Şimdi bu destanın ilk oyununu üretiyoruz. Ama aklımızda birden fazla (oyun) var. İlk destan üç oyundu, bu yüzden şimdi birden fazla oyun düşünüyoruz" dedi.

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The Witcher serisinin ilk destanını üç oyunla tamamlandığını dile getiren yönetici, yeni bir hikayeye giriş yapacaklarını söyledi. Bundan dolayı da yeni oyunun Witcher 4 olarak adlandırılmama ihtimali bulunuyor.

Yeni destanın ilk oyununu geliştirmeye başladıklarını söyledi. CEO açıklamasında, "İkinci Witcher destanının ilk oyununun ön prodüksiyonu aşamasındayız" dedi. Bu, yeni Witcher'ın en azından birkaç yıl daha görmeyeceğimiz anlamına geliyor.

The Witcher 4 sil baştan yapacak!

The Witcher 4 hakkında bildiğimiz tek detay Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor olması. Yeni destanın konusu belirsiz olsa da, bir nevi Witcher okulu olan School of the Lynx'ten bahsetmesi muhtemel görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

The Witcher, Witcher 3, su, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji The Witcher 4 sil baştan yapacak! - Son Dakika

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