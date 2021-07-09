The Witcher: Blood Origin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı! - Son Dakika

The Witcher: Blood Origin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı!

The Witcher: Blood Origin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı!
Son Güncelleme: 09.07.2021 09:10

Netfix, The Witcher: Blood Origin isimli altı bölümlük mini serisine yeni katılan ünlü bir oyuncuyu daha açıkladı. Baş yapımcı Declan da Barra açıklamalarda bulundu!

Netflix'in Blood Origin isimli The Witcher dizisi, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Michelle Yeoh'un kadroya katıldığının yakın zamanda onaylanmasıyla Netflix, kadroya katılan bir başka aktris daha açıkladı. Sophia Brown tarafından oynanacak, savaşçıya dönüşen müzisyen Éile ile tanışın.

Brown'ı 2017'deki Beauty and the Beast ve 2019'daki The Capture'dan tanıyor olabilirsiniz. Şimdi ünlü oyuncuyu, Éile olarak Witcher dünyasında izleyebileceğiz. Netflix'e göre, Éile "Kıtadaki büyük bir hesaplaşmanın onu intikam ve kefaret arayışına göndermesinden sonra savaş yoluna geri dönmek zorunda kalan, savaşçıdan göçebeye dönüşen seçkin bir müzisyen.'' olacak.

Blood Origin, ikinci sezonu yakında çıkış yapacak olan The Witcher dizisinden önce, altı bölümlük bir yan ürünü olacak. Yan ürün serisi, Lauren Schmidt Hissrich ile birlikte Declan de Barra tarafından yönetilecek.

"THE WITCHER: BLOOD ORIGIN HİKAYESİNİ ANLATMAKTAN HEYECAN DUYUYORUM"

Baş yapımcı Declan de Barra, "Ömür boyu süren bir fantazi hayranı olarak, The Witcher: Blood Origin hikayesini anlatmaktan heyecan duyuyorum. The Witcher kitaplarını ilk okuduğumdan beri aklımda bir soru yanıyor: İnsanların felaketli gelişinden önce Elf dünyası gerçekten nasıldı? Medeniyetlerin yükselişi ve düşüşü, bilimin, keşfin ve kültürün bu düşüşten hemen önce nasıl geliştiğinden her zaman etkilenmişimdir." dedi.

Hissrich, "The Witcher: Blood Origin'de Declan ve Netflix ekibiyle işbirliği yapmaktan çok heyecan duyuyorum. Andrzej Sapkowski tarafından yaratılan The Witcher evrenini keşfetmek ve genişletmek heyecan verici bir mücadele ve hayranlarımızı yeni karakterlerle ve büyülü, efsanevi dünyamızı daha da zenginleştirecek orijinal bir hikayeyle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Turkmmo

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Son Dakika Gamegar The Witcher: Blood Origin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: The Witcher: Blood Origin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı! - Son Dakika
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